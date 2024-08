Kepa emprestado pelo Chelsea ao Bournemouth

Kepa Arrizabalaga, de 29 anos, tornou-se o guarda-redes mais caro da história quando o Chelsea pagou em 2018 a sua cláusula de rescisão de 80 milhões de euros aos espanhóis do Athletic Bilbau, clube em que se formou.



No Chelsea, começou como titular e depois foi despromovido para o banco pelo senegalês Edouard Mendy, antes de recuperar a titularidade.



O basco disputou mais de uma centena de jogos na Premier League pelo clube londrino, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Liga Europa.



Foi emprestado ao Real Madrid durante a época passada para substituir o belga Thibaut Courtois, que esteve vários meses lesionado, mas o técnico Carlo Ancelotti acabou por entregar a titularidade ao ucraniano Andriy Lunin.



O empréstimo de Kepa, que estendeu o contrato por um ano com os "blues" antes de ser cedido aos "cherries", insere-se na política de redução do plantel dos londrinos, que, só entre os guarda-redes, contam com Robert Sanchez, Djordje Petrovic e Filip Jorgensen.