Futebol Internacional
Kika Nazareth abriu goleada do FC Barcelona com Alavés para a Taça da Rainha
A internacional portuguesa Kika Nazareth marcou hoje o primeiro golo do FC Barcelona, que goleou fora o Alavés por 6-1, em encontro dos oitavos de final da Taça da Rainha em futebol.
A jogadora lusa inaugurou o marcador aos 21 minutos, de pé esquerdo, assistida por Clara Serrajordi, acabando por ser substituída ao intervalo.
Sydney Schertenleib (41 minutos), Caroline Graham Hansen (59), Merche Izal (75, na própria baliza), Clara Serrajordi (82) e Pichi (87, na própria baliza) apontaram os outros tentos das catalãs, enquanto Cármen Sobron marcou o golo das anfitriãs (45+1).
