Futebol Internacional
KIka Nazareth `bisa` na vitória do `Barça` sobre o Sevilha
A internacional portuguesa Kika Nazareth marcou hoje dois dos quatro golos com que o FC Barcelona venceu em casa o Sevilha (4-1), dando mais um passo rumo ao ‘hepta’ na Liga espanhola feminina de futebol.
Em encontro da 18.ª jornada, de 30, Kika inaugurou o marcador aos 24 minutos, e apontou o último golo das catalãs aos 73, após jogada com Alexia Putellas, para passar a contar seis tentos na prova.
A suíça Sydney Schertenleib, aos 31 minutos, e Salma Paralluelo, aos 63, marcaram os outros golos do ‘Barça’, enquanto Alba Cerrato apontou o tento do Sevilha, aos 85, no que foi apenas o quinto golo sofrido pelas campeãs, contra 85 marcados.
Com o 17.º triunfo em 18 jogos – só perdeu pontos no desaire por 1-0 no reduto da Real Sociedad, à nona ronda -, o FC Barcelona passou a contar 51 pontos, mantendo-se com mais 10 do que o Real Madrid, segundo colocado. O Sevilha é sexto, com 27.
O ‘Barça’ venceu as últimas seis edições da prova, desde 2019/20, e está a caminho de um sétimo cetro consecutivo.
A suíça Sydney Schertenleib, aos 31 minutos, e Salma Paralluelo, aos 63, marcaram os outros golos do ‘Barça’, enquanto Alba Cerrato apontou o tento do Sevilha, aos 85, no que foi apenas o quinto golo sofrido pelas campeãs, contra 85 marcados.
Com o 17.º triunfo em 18 jogos – só perdeu pontos no desaire por 1-0 no reduto da Real Sociedad, à nona ronda -, o FC Barcelona passou a contar 51 pontos, mantendo-se com mais 10 do que o Real Madrid, segundo colocado. O Sevilha é sexto, com 27.
O ‘Barça’ venceu as últimas seis edições da prova, desde 2019/20, e está a caminho de um sétimo cetro consecutivo.