Kika Nazareth marca pelo FC Barcelona na "Champions"

A equipa catalã tinha inaugurado o marcador pela avançada polaca Ewa Pajor, aos 32 minutos, e a internacional portuguesa aumentou a vantagem aos 38, ao finalizar na entrada da pequena área uma bola rechaçada para a frente pela guarda-redes austríaca, na sequência de um cruzamento da direita de Aitana Bonmati.



A diferença de capacidade entre as duas equipas foi tão flagrante que o FC Barcelona chegou ao intervalo já a vencer por 5-0, com Kika Nazareth a assistir o quarto golo, marcado pela inglesa Keira Walsh.



O FC Barcelona, três vezes campeão da Europa e bicampeão em título, lidera o Grupo D, com seis pontos, seguido do Manchester City, com os mesmos pontos, mas as inglesas recebem esta quarta-feira as suecas do Hammarby, que seguem em terceiro lugar, com três, ocupando o St. Pölten a última posição, ainda sem pontuar.



A futebolista portuguesa já se tinha estreado a marcar para a Liga espanhola, na vitória em casa do Levante, por 4-1, em jogo disputada no passado dia 20 de outubro.