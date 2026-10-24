Futebol Internacional
Kompany "estável" após desmaio em treino
O treinador do Bayern Munique, Vincent Kompany, encontra-se estável, mas vai permanecer no hospital mais alguns dias, afirmou hoje o diretor desportivo Max Eber, depois de o técnico ter desmaiado durante um treino.
“Primeiro a boa notícia: ele está estável. Desmaiou no campo e encontra-se agora no hospital, onde vai permanecer ainda alguns dias, até que tenhamos esclarecido, examinado, verificado e controlado tudo”, declarou Eberl.
O responsável do Bayern Munique revelou que é importante perceber o que aconteceu com Kompany, de 40 anos, e acrescentou que a ausência do treinador pode ser por semanas.
“Temos primeiro de descobrir o que aconteceu, depois como aconteceu, e só então refletiremos com calma sobre o que isso significa em termos de tempo de recuperação. É por isso que, por enquanto, não vamos estabelecer absolutamente nenhum prazo. E não vamos falar de dias, vamos falar de semanas. Isso tem de ficar claro para todos nós”, salientou.
O técnico belga estava a acompanhar uma sessão de trabalho da equipa secundária quando ocorreu o incidente, tendo sido transportado para um hospital. Até ao regresso de Kompany, a equipa técnica assegurará os treinos e a preparação dos jogos, adiantou o clube germânico.
“Isto demonstra, mais uma vez, que o futebol não é a coisa mais importante na vida. O mais importante é a saúde”, referiu Max Eberl.
O treinador tinha falhado um treino e uma conferência de imprensa na terça-feira, devido a uma infeção viral, mas regressou na quarta-feira ao banco de suplentes, no empate 2-2 com os ingleses do Arsenal, para a Liga dos Campeões.
Após esse jogo, Kompany admitiu ter tentado manter a atividade profissional apesar da infeção, reconhecendo não ter dado atenção aos sinais do seu corpo.
O Bayern Munique, líder da Bundesliga, com 14 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, visita no domingo o Friburgo, terceiro classificado, com menos um ponto, em jogo da sétima jornada do campeonato germânico.
O responsável do Bayern Munique revelou que é importante perceber o que aconteceu com Kompany, de 40 anos, e acrescentou que a ausência do treinador pode ser por semanas.
“Temos primeiro de descobrir o que aconteceu, depois como aconteceu, e só então refletiremos com calma sobre o que isso significa em termos de tempo de recuperação. É por isso que, por enquanto, não vamos estabelecer absolutamente nenhum prazo. E não vamos falar de dias, vamos falar de semanas. Isso tem de ficar claro para todos nós”, salientou.
O técnico belga estava a acompanhar uma sessão de trabalho da equipa secundária quando ocorreu o incidente, tendo sido transportado para um hospital. Até ao regresso de Kompany, a equipa técnica assegurará os treinos e a preparação dos jogos, adiantou o clube germânico.
“Isto demonstra, mais uma vez, que o futebol não é a coisa mais importante na vida. O mais importante é a saúde”, referiu Max Eberl.
O treinador tinha falhado um treino e uma conferência de imprensa na terça-feira, devido a uma infeção viral, mas regressou na quarta-feira ao banco de suplentes, no empate 2-2 com os ingleses do Arsenal, para a Liga dos Campeões.
Após esse jogo, Kompany admitiu ter tentado manter a atividade profissional apesar da infeção, reconhecendo não ter dado atenção aos sinais do seu corpo.
O Bayern Munique, líder da Bundesliga, com 14 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, visita no domingo o Friburgo, terceiro classificado, com menos um ponto, em jogo da sétima jornada do campeonato germânico.
(Com Lusa)