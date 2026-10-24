Kompany "estável" após desmaio em treino

(Com Lusa)

“Primeiro a boa notícia: ele está estável. Desmaiou no campo e encontra-se agora no hospital, onde vai permanecer ainda alguns dias, até que tenhamos esclarecido, examinado, verificado e controlado tudo”, declarou Eberl.O responsável do Bayern Munique revelou que é importante perceber o que aconteceu com Kompany, de 40 anos, e acrescentou que a ausência do treinador pode ser por semanas.“Temos primeiro de descobrir o que aconteceu, depois como aconteceu, e só então refletiremos com calma sobre o que isso significa em termos de tempo de recuperação. É por isso que, por enquanto, não vamos estabelecer absolutamente nenhum prazo. E não vamos falar de dias, vamos falar de semanas. Isso tem de ficar claro para todos nós”, salientou.O técnico belga estava a acompanhar uma sessão de trabalho da equipa secundária quando ocorreu o incidente, tendo sido transportado para um hospital. Até ao regresso de Kompany, a equipa técnica assegurará os treinos e a preparação dos jogos, adiantou o clube germânico.“Isto demonstra, mais uma vez, que o futebol não é a coisa mais importante na vida. O mais importante é a saúde”, referiu Max Eberl.O treinador tinha falhado um treino e uma conferência de imprensa na terça-feira, devido a uma infeção viral, mas regressou na quarta-feira ao banco de suplentes, no empate 2-2 com os ingleses do Arsenal, para a Liga dos Campeões.Após esse jogo, Kompany admitiu ter tentado manter a atividade profissional apesar da infeção, reconhecendo não ter dado atenção aos sinais do seu corpo.O Bayern Munique, líder da Bundesliga, com 14 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, visita no domingo o Friburgo, terceiro classificado, com menos um ponto, em jogo da sétima jornada do campeonato germânico.