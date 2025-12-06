Kuwait, de Hélio Sousa, perde com a Jordânia na Taça Árabe

Os golos de Mohannad Abu Taha, aos 17 minutos, Saed Al Rosan, aos 49, e Ali Olwan, aos 90+7, de grande penalidade, permitiram aos jordanos imporem-se à seleção orientada por Hélio Sousa, que apenas conseguiu reduzir por Yousef Nasser, aos 84.



A Jordânia isolou-se no comando do Grupo C, com duas vitórias em igual número de jogos e seis pontos conquistados, mais cinco do que o Kuwait e o Egito, que tem menos uma partida disputada, a cumprir ainda hoje frente aos Emirados Árabes Unidos, últimos classificados, ainda em ‘branco’.

