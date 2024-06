Lateral belga Thomas Meunier em risco de falhar competição por lesão

O lateral Thomas Meunier está em risco de falhar o Euro2024 de futebol, depois de no sábado se ter lesionado no jogo de preparação da Bélgica com o Luxemburgo, informou hoje a federação daquele país.

“Thomas Meunier não irá viajar com a equipa para a Alemanha na quarta-feira, devido a uma lesão muscular. O jogador vai fazer alguns exames nos próximos dias”, refere a Real Federação Belga de Futebol através das redes sociais.



O jogador do Trabzonspor, de 32 anos, teve de ser substituído logo nos primeiros minutos do duelo com os luxemburgueses, que a Bélgica venceu por 3-0, devido a uma lesão muscular na coxa direita.



Mesmo que Meunier venha a ficar de fora do Europeu, que vai decorrer entre sexta-feira e 14 de julho, na Alemanha, o selecionador Domenico Tedesco admitiu após o encontro de preparação que não deverá chamar qualquer substituto, conforme permite o regulamento da UEFA.



A Bélgica, que integra o Grupo E, estreia-se no Europeu diante da Ucrânia, no dia 17 de junho, num agrupamento que integra ainda a Eslováquia e a Roménia.