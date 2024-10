Lazio goleia na Serie A mesmo com Nuno Tavares expulso

Tavares fez a assistência para o segundo golo da equipa romana, mas acabou expulso aos 65 minutos, numa altura em que o conjunto da casa também já atuava com menos uma unidade, por exclusão de Braunoder (62).



Taty Castellanos, aos 28 minutos, de grande penalidade, abriu a contagem para a Lazio, com o veterano espanhol Pedro a aumentar a diferença, aos 28, após passe do lateral luso.



Na segunda parte, Mazzitelli, aos 53 minutos, ainda reduziu a diferença, mas Patric, aos 72, novamente Castellanos, aos 81, e Tchaouna, aos 90+5, construíram a goleada da equipa da capital italiana.



A Lazio, que no dia 07 de novembro recebe o FC Porto, na quinta jornada da Liga Europa, passou a somar 19 pontos na Serie A e entrou no grupo dos terceiros posicionados, na companhia da Atalanta e da Fiorentina, que também venceu hoje.



No campo do Génova, que não contou com o avançado Vitinha, lesionado, a equipa de Florença venceu com um golo solitário de Gosens, aos 72 minutos.



Já a Roma deu um ‘pontapé’ na crise, ao receber e vencer o Torino, por 1-0, graças ao tento do argentino Paulo Dybala.