LC feminina: Benfica visita Suécia em 18 de setembro, Sporting recebe Real no dia seguinte

De acordo com a UEFA, as ‘encarnadas’ vão, ao contrário do inicialmente previsto, jogar a primeira mão fora de casa, às 18:00 (horas em Lisboa) da próxima quarta-feira, 18 de setembro, uma vez que as campeãs suecas não tinham o seu estádio disponível para a data do segundo encontro.Na segunda mão do caminho dos campeões, o Benfica, que chegou aos quartos de final da ‘Champions’ em 2023/24, recebe o Hammarby em 25 de setembro, às 20:00.A disputar pela primeira vez a principal prova de clubes desde 2018/19, o Sporting vai receber o Real Madrid em 19 de setembro, na Academia, em Alcochete, às 16:00, na primeira mão da segunda ronda do caminho das ligas.

Igualmente no centro de estágio dos ‘merengues’, em 26 de setembro, as ‘leoas’ jogam com o Real Madrid, a partir das 18:00 em Lisboa, decidindo a qualificação para a fase de grupos da ‘Champions’.