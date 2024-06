LC. Fenerbahçe de Mourinho defronta Lugano

A nova formação de Mourinho é uma das quatro equipas na rota das Ligas, defrontando a formação helvética, enquanto os ucranianos do Dínamo Kiev vão enfrentar os sérvios do Partizan Belgrado, nos jogos marcados para 23 e 24 de julho, da primeira mão, e 30 e 31 de julho, da segunda.Já a Rota dos Campeões conta 24 equipas – 10 que entraram diretamente nesta fase e outros 14 vencedores dos embates na primeira pré-eliminatória.O Sporting, campeão nacional, e o Benfica, segundo classificado na edição 2023/24 da I Liga, qualificaram-se diretamente para a fase de grupos da nova versão da "Champions".Ludogorets (Bul)/Dinamo Batumi (Geo)- Dinamo Minsk (Bie)/ Pyunik (Arm)APOEL (Chp) - Ordabasy (Caz)/ Petrocub (Mcd)Ferencvaros (Hun) - The New Saints (Wal)/Decic (Mne)PAOK Salónica (Gre) - Borac Banja Luka (Bos)/Egnatia (Alb)Bodo Glimt (Nor) - FC RFS (Lit)/Larne FC (Irn)Malmö (Sue) - KÍ Klaksvik (Far)/FC Differdange 03 (Lux)Vikingur Reykjavík (Isl)/Shamrock Rovers FC (Irl) - Sparta Praga (Che)Ballkani (Kos)/Santa Coloma (And) - Midtjylland (Din)Flora Tallinn (Est)/Celje (Slo) - Slovan Bratislava (Svq)/Struga (Mcd)Panevėzys (Lit)/HJK Helsínquia (Fin) - Jagiellonia Bialystok (Pol)Hamrun Spartans (Mlt)/Lincoln Red Imps (Gib) - Qarabag (Aze)Virtus (Smr)/ FCSB (Rom) - Maccabi Telavive (Isr)Dinamo Kiev (Ucr) - Partizán Belgrado (Ser)