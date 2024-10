LC. Goleadas de Dortmund, City, Inter e FC Barcelona

Depois de abrir a competição com um 3-0 em casa do Club Brugge, o Dortmund prosseguiu a toada dominadora e venceu em casa o Celtic, por 7-1, com dois avançados em destaque – Adeyemi fez um "hat-trick", aos 11, 29 e 42 minutos, e Guirassy "bisou", com um penálti certeiro aos 40 e outro tento aos 66.



Os eslovacos voltaram a protagonizar uma goleada, de novo no lado dos sofredores, ao perderem por 4-0 na receção ao Manchester City, que lançou Matheus Nunes no "onze" titular e Rúben Dias na segunda parte.



O inevitável Haaland marcou aos 58 minutos, mas antes já Gündogan, aos oito minutos, e Foden, aos 15, tinham adiantado os "citizens", que fizeram o 4-0 final aos 74 por McAtee.



O polaco Robert Lewandowski adiantou o FC Barcelona logo aos oito minutos, na receção ao Young Boys, e abriu caminho a uma goleada confortável dos catalães, por quem "bisou" aos 51 minutos.



Com os mesmos zero pontos dos suíços está o Estrela Vermelha, que perdeu por 4-0 na casa do Inter, em que o ex-FC Porto Taremi fez o último golo, de penálti aos 81, após tentos de Çalhanoglu (11), Arnautovic (59) e Lautaro Martínez (71).



No jogo de maior cartaz da noite, o Arsenal banalizou o Paris Saint-Germain ao vencer por 2-0 em Londres, com golos de Havertz, aos 20 minutos, e Saka, aos 35, a construírem um triunfo que podia ter sido mais confortável.