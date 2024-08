LC. Tiago Santos ajuda Lille a derrotar Mourinho

Um golo do português Tiago Santos ajudou os franceses do Lille a derrotarem os turcos do Fenerbahçe (2-1), de José Mourinho, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol.

Depois de ultrapassar os suíços do Lugano na segunda ronda preliminar, com dois triunfos, por 4-3 e 2-1, a equipa do técnico luso teve ocasiões para conseguir sair de França, pelo menos, com um empate, naquela que foi a primeira derrota oficial de "Mou" ao leme do clube de Istambul.



No Stade du Hainaut, o defesa luso acabou por ser bafejado pela sorte, quando, aos 12 minutos, rematou com pouco ângulo contra o guarda-redes Livakovic, que desviou a bola para o fundo das redes.



No segundo tempo, um livre direto cobrado de forma irrepreensível por Kahveci (80) deixou o resultado empatado, mas o tento de Zhegrova, nos descontos, aos 90+1, colocou o Lille mais perto da próxima fase.



O encontro da segunda mão disputa-se em 13 de agosto, no Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu, em Istambul, a partir das 18h00 de Lisboa.