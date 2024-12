LCE: Técnico do Vitória quer contrariar "disponibilidade física" da Fiorentina

Na véspera do encontro da sexta e última jornada da fase de liga, o técnico de 43 anos realçou que os vimaranenses jogam "sempre para ganhar", independentemente da prova, e prometeu a mesma postura para o embate de quinta-feira, em Guimarães, apesar de a sua equipa precisar apenas do empate para garantir a presença direta nos oitavos de final.



"Espero um grande jogo. (...) É o adversário mais difícil até ao momento na Liga Conferência, o que vai exigir uma intensidade alta. É uma equipa muito intensa, com muita disponibilidade física. A Fiorentina vai exigir demasiado de nós", admitiu, ao perspetivar o duelo marcado para as 20:00.



Segundos classificados entre 36 equipas, com 13 pontos, os portugueses recebem o conjunto 'viola', terceiro, com 12, e só ficam de fora das oito primeiras posições, de acesso aos oitavos, se perderem e se, pelo menos, sete das equipas do terceiro ao 11.º lugar vencerem e acabarem a fase de liga com melhor diferença de golos.



Convencido de que a receção à equipa transalpina, quarta classificada no principal campeonato italiano, "não é nenhum teste" à valia do seu plantel, mas apenas "um jogo de grau de exigência elevada", Rui Borges mostrou-se apenas preocupado com "a parte estratégica", uma vez que os jogadores estão, por si só, motivados para uma partida da qual "vão desfrutar ao máximo".



O técnico pediu ao Vitória uma "alma enorme" para tentar vencer um adversário que disputou e perdeu as finais da Liga Conferência nas edições 2022/23 e 2023/24, tendo preferido realçar a valia dos jogadores disponíveis para quinta-feira do que o impacto das ausências de Bruno Gaspar, Borevkovic, Chucho Ramírez e Nélson Oliveira, lesionados.



Questionado ainda sobre o facto de Itália ser o segundo país com mais pontos esta temporada no ranking de clubes da UEFA (12.109) e Portugal o terceiro (11.755), o 'timoneiro' vitoriano considerou que o futebol transalpino mudou recentemente, deixando de enfatizar apenas a defesa, para passar a ter em conta a organização ofensiva e a capacidade física das equipas, e defendeu que o campeonato português está mais equilibrado, com "mais equipas competitivas".



Ao lado do treinador, o guarda-redes Bruno Varela, totalista pelos vimaranenses na Liga Conferência, realçou que a fase de liga tem sido uma oportunidade para crescer como jogador e projetou um "jogo especial" com a Fiorentina, uma das "equipas favoritas" a vencer a prova.



"Acredito que seja o jogo mais difícil (na Liga Conferência), pela qualidade dos jogadores e pela história do clube, que dispensa apresentações. (...) Estamos muito preparados. São estes os jogos de que gostamos. Costumamos dar grandes respostas em grandes jogos. Trabalhámos muito para chegar a esta competição", referiu.



O Vitória de Guimarães, segundo classificado da fase de liga da Liga Conferência, com 13 pontos, recebe os italianos da Fiorentina, terceiros, com 12, para a sexta e última jornada, às 20:00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Juxhin Xhaja, da Albânia.