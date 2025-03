LCE. Vitória ambicioso defronta o Bétis

Depois do decisivo golo ao Casa Pia, Úmaro Embaló reúne condições para ser a grande surpresa da formação lusa, que terá em Tiago Silva, Tomás Händel ou João Mendes os grandes municiadores de perigo perto da baliza heliopolitana.





Jogámos contra o FC Porto, Sporting e SC Braga, que estão nas primeiros lugares do campeonato e não fomos inferiores diante de nenhum eles. isso diz bem da nossa ambição", avisou o técnico dos minhotos em antevisão à partida. ", avisou o técnico dos minhotos em antevisão à partida.





Já do lado betico, Manuel Pellegrini frisou os "argumentos futebolísticos de sobra" da equipa vitoriana, tendo ressalvado que a sua equipa terá de mostrar a sua melhor versão: "Temos de entrar com a mentalidade de fazer um jogo completo, na defesa e no ataque. Se demonstrarmos aqui e em Guimarães que somos melhores, continuaremos na Liga Conferência".





o técnico chileno continua privado de Marc Roca, Lo Celso e Ángel Ortiz por força de contratempos físicos com que se debatem.



Passado na competição positivo



Nos "oitavos" da terceira competição da UEFA, o Vitória de Guimarães tenta igualar o seu melhor desempenho nas provas europeias, com os quartos de final da Taça UEFA, em 1986/87, eliminados então pelos alemães do Borussia Mönchengladbach.



Na Liga Conferência, a equipa minhota teve um desempenho muito próximo do brilhantismo na fase de liga, sem qualquer derrota (quatro vitórias e dois empates), apenas superados pelos principais candidatos a vencer a prova, o Chelsea.



O jogo de hoje, em Sevilha, é importante teste à equipa portuguesa, que fez a fase de liga com Rui Borges, atual técnico do Sporting, e que, depois, viu chegar Daniel Sousa, entretanto despedido e substituído por Luís Freire, atual treinador.



Esta primeira mão, em jogo com início às 17h45 (horas de Lisboa), terá arbitragem do montenegrino Nicola Dabanovic, enquanto a segunda está agendada para 13 de março, em Guimarães (20h00).



Na UEFA, Vitória de Guimarães e Betis defrontaram-se na fase de grupos da Liga Europa em 2013/14, então com a equipa espanhola a vencer em casa e fora, ambos por 1-0.





Os vimaranenses chegam a esta fase apurados diretamente, como segundos classificados na fase de liga, apenas atrás do totalista de vitórias Chelsea, enquanto a formação de Sevilha (15.ª) teve de ultrapassar o play-off com os belgas do Gent.