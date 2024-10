LCE. Vitória favorito na receção ao Celje

À quarta edição da mais recente competição da UEFA, Portugal vai estar finalmente representado na fase regular, cujo formato foi alterado de forma radical, à semelhança do que sucedeu com a Liga dos Campeões e a Liga Europa, com a honra a caber à formação treinada por Rui Borges.O Vitória de Guimarães vai disputar uma fase de liga, que substitui a fase de grupos, com 36 equipas, mas realizará apenas seis jogos (três em casa e três fora), o primeiro dos quais a partir das 15h30 de hoje, frente ao campeão esloveno, que eliminou os minhotos na fase preliminar da prova na época passada.