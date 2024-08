LE. Daniel Sousa realça ambição do Braga

Os minhotos recebem na quinta-feira a equipa helvética na primeira mão da eliminatória e o treinador frisou que o “”.”, disse, em conferência de imprensa.Questionado sobre se não seguir na Liga Europa será um falhanço, o técnico considerou que, “de certa forma, sim”.”, disse.Daniel Sousa admitiu que “havia uma insegurança” no primeiro jogo, diante dos israelitas do Maccabi Petah Tikva, e que “o adversário agora tem outra qualidade individual e é, por isso, uma etapa mais difícil”.”, disse., destacando ainda os lances de bola parada, apelando a uma grande concentração dos seus jogadores.Banza não treinou esta quarta-feira devido a uma pancada sofrida no joelho esquerdo na terça-feira, e é um jogador muito pretendido.Os defesas centrais Paulo Oliveira e Robson Bambu continuam lesionados e não são opção para quinta-feira, tal como Banza que, segundo informou o clube, sofreu uma pancada no joelho esquerdo no treino de terça-feira, num choque com o guarda-redes Tiago Sá, o que o impediu de treinar hoje.O jogo tem início marcado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.