Leandro Barreiro e Tomás Cruz na seleção luxemburguesa

O Luxemburgo vai fazer os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga C das Nações em casa, frente à Bulgária, em 15 de novembro, e à Irlanda do Norte, três dias depois.Com quatro jornadas disputadas, o Luxemburgo é quatro do Grupo 3, com apenas dois pontos, menos cinco do que a Irlanda do Norte, quatro do que a Bielorrússia e três do que a Bulgária.