Legia Varsóvia, de Gonçalo Feio, empata mas garante play-off da Liga Conferência

O ex-Benfica Daniel Wass deu vantagem ao Brondby, aos 38 minutos, na conversão de uma grande penalidade, empatando a eliminatória, mas o Legia, com os portugueses Rúben Vinagre e Claude Gonçalves a titulares, igualou pelo sérvio Radovan Pankov, ainda na primeira parte, aos 45+3.



O marcador não funcionou na segunda parte e os polacos avançam para o play-off da Liga Conferência com o saldo favorável no agregado das duas eliminatórias (4-3), depois de terem triunfado por 3-2 no jogo da primeira mão, na Dinamarca.



O Legia, atual sexto classificado do campeonato polaco, a dois pontos do líder Jagiellonia, que soma menos um jogo, vai disputar o play-off com o vencedor da eliminatória que opõe o Auda Riga, da Letónia, ao Drita, do Kosovo.