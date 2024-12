Leicester bate West Ham na estreia de Ruud van Nistelrooy

O veterano Jamie Vardy, logo aos dois minutos, o marroquino Bilal El Khannouss, aos 61, e o suplente zambiano Patson Daka, aos 90, apontaram os tentos dos campeões ingleses de 2015/16, que só tinham somado um pontos nas últimas cinco rondas.



O golo dos forasteiros foi apontado pelo alemão Niclas Fullkrug, já aos 90+3 minutos.



Na classificação, o West Ham manteve-se no 14.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Leicester subiu para 15.º com 13.



Ruud van Nistelrooy, que no Manchester United fez a transição entre o compatriota Erik ten Hag e o português Ruben Amorim, cumpriu o primeiro jogo ao comando do Leicester, no qual substituiu o galês Steve Cooper.



No outro encontro da ronda 14 hoje disputado, o Crystal Palace ganhou por 1-0 no reduto do Ipswich, com um golo do francês Jean-Philippe Mateta, aos 59 minutos.