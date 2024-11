Leicester despede treinador

Cooper, de 44 anos, chegou ao promovido e campeão do Championship (segunda divisão) no início da temporada, mas durou apenas três meses no cargo, abandonando os ‘foxes’ com três vitórias em 15 jogos em todas as competições.



O campeão inglês de 2015/16 leva cinco encontros consecutivos sem vencer (um empate e quatro derrotas) em todas as provas e ocupa atualmente o 16.º lugar da Premier League, com 10 pontos.



O último jogo de Steve Cooper terminou com uma derrota, em casa, perante o Chelsea, por 2-1.



O lateral Ricardo Pereira, de 31 anos, cumpre a sétima temporada no Leicester City, mas esteve em apenas quatro jogos esta época.



Ben Dawson fica interinamente no comando dos ‘foxes’ até que seja anunciado novo treinador, informou o clube.