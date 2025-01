Leipzig vence Werder Bremen e segura quarto lugar da Liga alemã

Um ‘bis’ do neerlandês Xavi Simons, aos 24 e 35 minutos, deixou o Leipzig na frente ao intervalo, mesmo com o golo forasteiro de Weiser (26), com o esloveno Sesko a fazer o 3-1, aos 47.



Aos 90, o português André Silva, que tinha entrado três minutos antes, assistiu Baumgartner para o 4-1, com Burke a reduzir, aos 90+3, para o Bremen, que é oitavo e pôs fim a uma série de três vitórias consecutivas.



Do outro lado, o Leipzig respondeu às vitórias do Mainz, quinto, do Friburgo, sexto, e do Eintracht Frankfurt, terceiro, chegando também aos 30 pontos, os mesmos do Frankfurt, numa jornada em que os primeiros seis classificados da Bundesliga venceram todos os seus jogos.



O Sporting visita o Leipzig em 22 de janeiro, na sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Ainda hoje, o Augsburgo recebe o Estugarda. Na frente da Bundesliga está o Bayern Munique, com quatro pontos de vantagem sobre o campeão em título, o Bayer Leverkusen, que é segundo.