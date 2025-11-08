Lens alcança líder provisório em França

O Mónaco, que voltou a perder em casa após a derrota com o Paris FC (1-0), na jornada anterior, tornou a cometer erros defensivos e a demonstrar ineficácia ofensiva, apesar das oportunidades criadas, que o organizado Lens aproveitou.



O Lens chegou à vantagem por Odsonne Edouard, aos 21 minutos, o Mónaco empatou pelo norte-americano Folarin Balogun, aos 37, de penálti, mas ainda antes do intervalo os visitantes voltariam ao comando do marcador.



Wesley Said marcou o primeiro dos seus dois golos aos 40 minutos e o maliano Mamadou Sangare elevou a vantagem do Lens para 3-1, aos 45+3, já com o Mónaco reduzido a 10 pela expulsão de Folarin Balogun.



A segunda parte rendeu mais um golo para o Lens, novamente por Wesley Said, aos 60 minutos, que 'fechou' o marcador em 4-1 e permitiu a subida ao segundo lugar.



Marselha e Lens seguem em primeiro e segundo, respetivamente, ambos com 25 pontos, com mais um e um jogo do que o tetracampeão Paris Saint-Germain, terceiro, com 24, que no domingo visita o Lyon do treinador português Paulo Fonseca, quinto, com 20.



O Marselha venceu em casa por 3-0 o Brest e ascendeu provisoriamente a liderança, partilhada com o Lens.



O internacional inglês Ángel Gomes inaugurou o marcador aos 25 minutos, aproveitando um erro crasso do guarda-redes do Brest, Radoslaw Majecki, e o compatriota Mason Greenwood ampliou a vantagem para 2-0, aos 33, na conversão de uma grande penalidade.



Já perto do fim da partida, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fechou a contagem em 3-0, aos 81 minutos, com um golo de belo efeito, que deu corpo à superioridade demonstrada pela equipa de Marselha no Vélodrome.



O Nantes, orientado pelo português Luís Castro, esteve com os três pontos na mão até ao período de descontos do jogo em casa do Le Havre, depois de ter chegado à vantagem por Matthis Abline, aos quatro minutos, mas permitiu o empate a 1-1 por Gautier Lloris, aos 90+5.



Com o ponto resgatado, o Le Havre segue na 12.ª posição, com 14, em igualdade com o Paris FC (11.º), enquanto o Nantes é 14.º, com 10, com apenas dois acima da linha virtual de despromoção.