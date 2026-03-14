Futebol Internacional
Lens perde com Lorient e pode ver Paris Saint-Germain fugir no topo
O Lens foi hoje derrotado em casa do Lorient, por 2-1, em jogo da 26.ª jornada da Liga francesa de futebol, e pode ver o Paris Saint-Germain abrir uma vantagem de quatro pontos na liderança.
Com a possibilidade de subir provisoriamente à liderança, o Lens acabou surpreendido e manteve os mesmos 56 pontos, menos um do que o PSG, que viu o jogo desta ronda adiado, enquanto o Lorient ascendeu ao oitavo lugar, com 37, embora ainda possa ser ultrapassado por Estrasburgo e Brest.
Com o português Daniel Semedo no banco, o Lorient adiantou-se por Bamba Dieng (18 minutos), antes de o Lens empatar por Odsonne Édouard (48), tendo o beninense Aiyegun Tosin (65) dado o triunfo aos visitados.
Apesar de ter apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o segundo lugar do Lens está, para já, seguro, uma vez que o Marselha, que, na sexta-feira, venceu o Auxerre (1-0), está a
