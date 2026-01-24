Lens perde liderança do campeonato francês

Após oito vitórias para o campeonato e duas para a Taça, o Lens perdeu com o Marselha, com um ‘bis’ do argelino Amine Gouiri, aos três e 75 minutos, e um golo do estreante inglês Ethan Nwaneri, aos 13. Rayan Fofana reduziu para 3-1, aos 85 minutos.



Os comandados de Pierre Sage não perdiam desde 29 de outubro de 2015, quando o Metz venceu por 2-0. Desde então, o Lens tinha vencido todos os jogos, incluindo dois da Taça, mantendo uma campanha perfeita de dez vitórias.



O Marselha trouxe o Lens de volta à realidade e, na terceira posição, com 38 pontos, agora a sete do líder PSG, agarrou-se às suas últimas esperanças de entrar na luta pelo título. O Lens caiu para segundo, com 43, a dois do PSG.



O Lorient, que pontua há oito jogos consecutivos (quatro vitórias e 4 empates), venceu por 2-0 em casa do Rennes, que vinha de duas vitórias e um empate, com golos de Jean-Victor Makengo, aos três minutos, e Pablo Pagis, aos 77.



Com o triunfo, o Lorient ascendeu do 12.º ao nono lugar, com 25 pontos, enquanto o Rennes marca passo na sexta posição, com 31, e pode ver o Estrasburgo (7.º, com 27) e o Toulouse (8.º, com 26), que jogam no domingo, ficarem mais próximos.



Le Havre e Mónaco empataram a 0-0 e seguem em 13.º, com 20 pontos, e 10.º, com 24, respetivamente. O Mónaco conquista um ponto após quatro derrotas consecutivas e o Le Havre continua a pontuar na fuga aos lugares de despromoção.