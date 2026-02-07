Lens ultrapassa PSG

No Estádio Bollaert-Delelis, Esteban Lepaul colocou o emblema visitante no comando do marcador, logo à passagem do minuto oito, mas, ainda antes do tempo de descanso, Osdsonne Edouard (41) repôs a igualdade.



O remate certeiro de Ruben Aguilar, aos 54, permitiu aos anfitriões passarem para a frente do jogo, dois minutos antes de o defesa receber ordem de expulsão, o que não impediu o Lens de continuar em busca do terceiro golo, apontado pelo reforço de inverno Allan Saint-Maximin (78).



Com a segunda vitória seguida na Ligue 1, o Lens passou a contabilizar 49 pontos, no primeiro lugar, contra os 48 do segundo posicionado Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Marselha (terceiro, com 39), naquele que será o jogo de cartaz da 21.ª jornada.



Se o líder provisório continua a dar luta ao PSG, o Rennes averbou o terceiro desaire seguido na competição, prosseguindo no sexto posto, com 31 pontos, sendo que pode ser ultrapassado por Estrasbrugo (sétimo) e Toulouse (oitavo), ambos com 30, ainda nesta ronda.