Lens vence e junta-se ao topo da Liga francesa, Marselha já `escorrega`

Os marselheses estiveram a ganhar, após um golo de Harit, aos 25 minutos, mas permitiram a reviravolta dos forasteiros em quatro minutos, com tentos de Akieme (51) e Fofana (55), e só conseguiram resgatar um ponto, com um golo de Greenwood, aos 71.



Com este resultado, que significou o primeiro ponto do Reims em 2024/25, a equipa de Roberto de Zerbi fica já a dois pontos do quarteto de líderes da Ligue 1, a que hoje se juntou o Lens, ao triunfar em casa ante o Brest.



Chavez, aos 19 minutos, e um autogolo de Le Cardinal, aos 45, decidiram a contenda para os homens da casa, que ainda acabaram a jogar com menos um, por expulsão do substituto Machado, aos 88.



O Lens está, então, com seis pontos em seis possíveis, junto a Mónaco, o campeão Paris Saint-Germain e o Lille, enquanto o Brest é último, sem pontuar.



Com o português Diego Moreira titular e em campo até aos 66 minutos, o Estrasburgo chegou aos quatro pontos, e primeira vitória, ao bater o Rennes por 3-1, Nice e Toulouse empataram a uma bola e o Nantes bateu o Auxerre (2-0).