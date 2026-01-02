Lens vence em Toulouse e amplia vantagem na frente da Liga francesa

Said, aos 57 minutos, Thomasson, aos 85, e Ganiou, aos 90+5, fizeram os golos da partida, que se tornou mais fácil para os forasteiros quando, no primeiro tempo, o brasileiro Emersonn foi expulso, aos 23, deixando a equipa da casa a jogar com menos um.



O Lens continua, assim, a surpreender e encima a tabela da Ligue 1 com 40 pontos, ao cabo de 17 rondas, procurando um segundo título francês depois de 1997/98, somando agora mais quatro pontos do que o campeão em título, o Paris Saint-Germain.



Os parisienses defrontam, no domingo, os vizinhos do Paris FC, num pódio em que o Marselha, terceiro, com 32, recebe no mesmo dia o Nantes.



Quanto ao Toulouse, voltou às derrotas, após três jogos sem perder e duas vitórias seguidas, seguindo em oitavo lugar, com 23 pontos, podendo acabar a jornada mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.

