Leonardo Jardim honrado por treinar o Flamengo, o "maior das Américas"

"Sinto-me muito honrado por treinar o Flamengo, o maior das Américas. É um grande prestígio e espero estar altura de honrar esta camisola. O objetivo é ganhar, trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos adeptos", afirmou Leonardo Jardim.

O técnico madeirense, que falava na conferência de imprensa de apresentação e assinou contrato até dezembro de 2027, admitiu que tem o objetivo de continuar no Rio de Janeiro durante vários anos, embora a continuidade no clube esteja sempre dependente dos resultados.

"Este é projeto que vive de vitórias e só as vitórias podem prolongar o tempo que vou passar. A qualidade do plantel é muito grande. Temos de aproveitar essa quantidade de qualidade", disse o técnico, de 51 anos.

Jardim confessou que falou com Filipe Luís, o seu antecessor no cargo, treinador com quem tem uma "excelente relação" e contou que já tinha estado perto de assinar pelo Flamengo no passado.

"Em 2019, o Jorge Jesus deu o meu nome quando saiu do Flamengo, mas as coisas acabaram por não acontecer. Em dezembro do ano passado, numa altura em que a continuidade do Filipe Luís ainda não era certa, também existiram conversas, mas, na altura, tive uma questão de saúde familiar e ficou por aí", contou.

Assumindo-se como um "apaixonado do futebol brasileiro" e "melhor adaptado" ao país desde quando chegou ao Cruzeiro no ano passado, Jardim estreia-se pelo Flamengo no domingo e logo na final do Carioca frente ao eterno e maior rival Fluminense.

"É um bom jogo de estreia. Um jogo emocionante entre rivais. Queremos ser dominantes e ganhar. O objetivo só pode ser campeão", concluiu.

O Flamengo anunciou na terça-feira a contratação de Leonardo Jardim depois de Filipe Luís ter sido demitido na noite de segunda-feira.

O técnico português, que conquistou o campeonato francês pelo Mónaco e o título asiático pelo Al Hilal, está de volta ao Brasil cerca de três meses após a saída do Cruzeiro, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Ao comando da equipa mineira, Jardim, de 51 anos, alcançou o terceiro lugar no campeonato brasileiro e levou o clube às meias-finais da Taça do Brasil, garantindo vaga direta na Libertadores --- a principal competição continental de clubes da América do Sul --- na época passada.