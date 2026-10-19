Lesão trava Francisco Conceição





(Com Lusa)

“Na sequência do traumatismo no ombro esquerdo sofrido durante o jogo contra a Lazio, Francisco Conceição foi submetido a exames de diagnóstico, que revelaram uma luxação glenoumeral. O jogador passará por tratamentos e já iniciou a reabilitação com o objetivo de regressar às atividades competitivas”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Juventus.O clube italiano não divulgou o tempo de paragem esperado do extremo de 23 anos, mas a imprensa local aponta que Conceição deverá ficar afastado dos relvados durante um mês.Isto significa que o antigo jogador do FC Porto pode falhar todos os jogos da Juventus até à paragem para as seleções, a meio de novembro, e também o último jogo de Portugal na fase de qualificação da Liga das Nações.Conceição já é baixa certa para o duelo com a Dinamarca, em 14 de novembro, em Braga, mas devido a castigo, mas pode agora também falhar a viagem ao País de Gales, em 17, no encontro que fecha o Grupo A4, por causa de problemas físicos.Com quatro jornadas disputadas, Portugal já garantiu o apuramento para os quartos de final.Conceição está cumprir a terceira temporada na Juventus e leva em 2026/27 um golo e uma assistência em nove jogos em todas as provas.