Leverkusen mantém distância para líder Bayern com póquer de Patrik Schick

O avançado checo marcou quatro dos cinco golos da equipa anfitriã, aos 45+1, 67, 74 e 77 minutos, os três primeiros após assistências de Florian Wirtz e o último na sequência de um pontapé de canto do espanhol Alejandro Grimaldo, antigo jogador do Benfica.



Depois de ter desperdiçado uma grande penalidade aos 33 minutos, quando o resultado estava em 0-0, Wirtz assumiu-se como o outro grande responsável pelo triunfo volumoso do Bayer Leverkusen, uma vez que, além dos três passes decisivos, ainda marcou um golo, aos 51 minutos.



O campeão alemão consolidou o segundo lugar e recolocou em quatro pontos o atraso para o Bayern Munique, respondendo na mesma moeda aos recordistas de títulos na Alemanha, com 32 troféus conquistados, que tinhaM goleado na sexta-feira o Leipzig, em casa, precisamente, por 5-1.



Horas antes, o Eintracht Frankfurt tinha falhado a possibilidade de ultrapassar o Bayer Leverkusen – ainda que de forma provisória -, ao perder por 3-1 na receção ao Mainz, que atuou desde os 21 minutos com menos um jogador, devido à expulsão de Nadiem Amiri.



Os visitantes, que tinham inaugurado o marcador pouco antes, aos 15 minutos, graças a um autogolo do brasileiro Kaua Santos, alcançaram mesmo uma vantagem de 3-0, com um ‘bis’ de Paul Nebel, aos 27 e 58, antes de o dinamarquês Rasmus Kristensen reduzir para os anfitriões.



O Eintracht manteve-se no terceiro lugar da Bundesliga, em igualdade com o Leipzig, mas está agora a cinco pontos do Leverkusen, enquanto o Mainz subiu à quinta posição, com os mesmos pontos do Werder Bremen, sexto colocado, vencedor do confronto com o Union Berlim, por 4-1.



Os tentos do austríaco Marco Grull (13 e 17 minutos), do argelino Mitchell Weiser (45) e do dinamarquês Jens Stage (87) derrubaram a muralha defensiva da equipa da capital, na qual o central português Diogo Leite foi totalista e que reduziu pelo húngaro Andras Schafer (23).



O St. Pauli (14.º posicionado) distanciou-se da zona de despromoção, ao ganhar por 1-0 no terreno do Estugarda (nono), enquanto o Holstein Kiel (17.º e penúltimo) alcançou uma das goleadas da ronda, na receção ao Augsburgo (13.º), por 5-1, e o Borussia Mönchengladbach (sétimo) foi vencer por 2-1 a casa do Hoffenheim (15.º).



Os encontros das duas principais divisões do futebol germânico são antecedidos de um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas do ataque em Magdeburgo, na sexta-feira, que provocou, pelo menos, cinco mortos e mais de 200 feridos.