Liam Rosenior confirma acordo para treinar Chelsea
Liam Rosenior confirmou esta terça-feira que chegou a um acordo com o Chelsea para assumir o comando técnico do clube da Premier League, admitindo que a oficialização deverá acontecer "nas próximas horas" e revelando que levará consigo os adjuntos Kalifa Cisse e Justin Walker.
Treinador britânico revela ter chegado a entendimento com o Chelsea, e admite emoção ao despedir‑se do Strasbourg. Uma transferência já confirmada pelo clube inglês.
O técnico de 41 anos explicou que fez questão de comunicar a decisão pessoalmente aos adeptos e ao clube.
Entrado no Strasbourg em 2024, Rosenior destacou o impacto da passagem pela Ligue 1 na sua carreira:
A mudança surge dias depois de o Chelsea se ter separado de Enzo Maresca, na sequência de maus resultados.
Rosenior reconheceu sentimentos mistos ao viver o último dia como treinador do clube francês: “Estou muito entusiasmado com o futuro. Trabalhei toda a minha vida para treinar um clube de classe mundial. Mas isso traz tristeza pelo que deixo para trás. É emocionante, pois é o meu último dia como treinador do Strasbourg. É assim o futebol.”
Em conferência de imprensa, o ainda treinador do Racing Strasbourg descreveu a situação como invulgar.
“Ainda não assinei, mas cheguei a um acordo verbal com o Chelsea. Ninguém costuma fazer uma declaração antes de assinar o contrato, isto é diferente de tudo o que já foi feito antes”, afirmou Rosenior. “Tudo está acordado e provavelmente será formalizado nas próximas horas.”
“Estou aqui porque me preocupo com este clube e achei que era certo responder às vossas perguntas antes de seguir em frente”, disse.
“Foi o período mais gratificante que tive no futebol. Recebi propostas de muitos clubes, incluindo clubes da Liga dos Campeões, e sempre fui sincero com o presidente Marc Keller. Vou amar este clube para o resto da minha vida, mas não posso recusar o Chelsea.”
