Líder FC Barcelona só sabe vencer e desta vez ‘vítima’ foi o Villarreal

No Estádio de la Ceramica, o ponta de lança polaco abriu o ativo, aos 20 minutos, e ‘bisou’, aos 35, com Ayoze Perez, aos 38, a reduzir antes do intervalo para o ‘submarino amarelo’.



Pablo Torre foi o marcador do terceiro tento do barça, aos 58, antes de Lewandowski desperdiçar uma grande penalidade que daria o 4-1, com Raphinha (74 e 83), ex-Sporting e Vitória de Guimarães, a bisar igualmente na reta final do desafio da sexta ronda.



O guarda-redes alemão Marc-Andre Ter Stegen “sofreu uma lesão muito grave” no joelho, segundo o treinador do FC Barcelona, Hansi Flick, nos descontos da primeira parte, e teve de ser retirado de maca do relvado, tendo sido rendido por Iñaki Peña.



Assim, os catalães, que vão enfrentar o Benfica na Liga dos Campeões, somam 18 pontos no primeiro lugar, seguido do Real Madrid, que tem 14, no segundo lugar.



No último lugar do pódio e à espera do que o Atlético Madrid (quarto) vai fazer no terreno do Rayo Vallecano ainda hoje, o Athletic Bilbau superiorizou-se ao Celta de Vigo (3-1), no San Mamés, onde um ‘bis’ de Guruzeta e um tento a fechar de Álvaro Djaló, ex-Sporting de Braga, construíram o triunfo basco.



Iago Aspas marcou o golo dos galegos, que ocupam a oitava posição, com oito.



No primeiro desafio do dia, Gatafe (18.º), com Domingos Duarte entre os suplentes, e Leganés (14.º) empataram a um golo no Coliseum, nos arredores de Madrid.