Líder Sturm Graz goleia Salzburgo no campeonato austríaco

Na Merkur-Arena, em Graz, Biereth foi a grande figura da partida, ao anotar um ‘hat-trick’ (30, 51 e 62 minutos), com Yalcouye (15) a ser o autor do tento inaugural e Aiwu (76) a fechar a contagem.



Com este triunfo, o segundo seguido na prova, o Sturm Graz lidera com 19 pontos, apenas mais um do que o Rapid, segundo classificado, com o Salzburgo a ser sexto, com 13.



O Sporting desloca-se a Graz em 22 de outubro, para disputar a terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num encontro com início agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).