Liga das Nações. Cillessen nos eleitos da Holanda

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Mai, 2019, 11:34 / atualizado em 28 Mai, 2019, 11:34 | Futebol Internacional

Cillessen, do FC Barcelona, o jovem De Ligt, do Ajax, Van Dijk e Wijnaldum, ambos do Liverpool - que vão disputar a final da Liga dos Campeões com o Tottenham -, são os alicerces da 'laranja mecânica, cujos 23 convocados foram divulgados segunda-feira pelo selecionador Ronald Koeman.



Da lista inicial de 28 pré-convocados, foram preteridos Steven Berghuis, Terence Kongolo, Pablo Rosario e Wout Weghorst, enquanto Kenny Tete também não competirá em Portugal, uma vez que não recuperou de uma lesão.



De fora fica também Jeroen Zoet, guarda-redes do PSV, que ficou na Holanda para acompanhar o nascimento do primeiro filho, tendo sido substituído por Kenneth Vermeer, do Feyenoord.



O Ajax e o PSV, com quatro jogadores, são os clubes mais representados, sendo que 14 futebolistas atuam fora do país, nomeadamente, seis em Inglaterra, três em Itália, dois em Espanha e em França e um na Alemanha.



A Holanda estreia-se a 6 de junho frente à Inglaterra no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, às 19h45, exatamente um dia depois de Portugal, campeão da Europa em título, e Suíça disputaram a primeira meia-final, no Estádio do Dragão, no Porto, também às 19h45.



Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações a 9 de junho no Estádio do Dragão, às 19h45, enquanto os vencidos lutarão pelo terceiro lugar horas antes (15h00) no Estádio D. Afonso Henriques.

Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Cillessen (FC Barcelona, Esp), Bizot (AZ Alkmaar) e Vermeer (Feyenoord).



- Defesas: Van Aanholt (Crystal Palace, Ing), Nathan Aké (Bournemouth, Ing), De Vrij (Inter de Milão, Ita), De Ligt (Ajax), Van Dijk (Liverpool, Ing), Blind (Ajax), Hateboer (Atalanta, Ita) e Dumfries (PSV).



- Médios: Van de Beek (Ajax), Tonny Trindade Vilhena (Feyenoord), Strootman (Marselha, Fra), Propper (Brighton, Ing), De Roon (Atalanta, Ita), Pablo Rosario (PSV), Wijnaldum (Liverpool, Ing), Frenkie de Jong (Ajax).





- Avançados: Ryan Babel (Fulham, Ing), Memphis Depay (Lyon, Fra), Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilha, Esp) e Weghorts (Wolfsburgo, Ale).