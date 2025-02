Liga dos Campeões. Niko Kovac quer Dortmund a levar jogo a sério e a 100% diante do Sporting

“Temos de levar o jogo muito a sério, não podemos pensar que vai ser fácil, em futebol tudo é possível e temos de reduzir a possibilidade do Sporting, e isso apenas é possível dando 100%”, comentou o treinador do Borussia Dortmund.



Kovac reconheceu que o treinador dos ‘leões’ não tem vida fácil com as muitas ausências devido a lesões, mas alertou que os que jogarem irão querer demonstrar trabalho, o que não facilitará a vida do Dortmund.



“Sabemos que há dois jogadores lesionados, o treinador saberá quem vai jogar, será uma grande oportunidade para quem jogar e para mostrar qualidade, e temos de estar preparados para isso. Está 3-0 para nós, mas é a primeira parte, seria absurdo pensarmos que está resolvido”, comentou o treinador.



O Sporting viajou hoje para Dortmund sem os lesionados Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos, St. Juste, Daniel Bragança e Geny Catamo, bem como sem Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, que ficaram de fora.



“Concordo que ter os melhores jogadores de fora não é positivo, mas os que entram querem mostrar ao treinador que podem contar”, sublinhou o treinador da equipa alemã na conferência de imprensa de antevisão do jogo.



Niko Kovac insistiu que só um melhor Borussia Dortmund pode passar a eliminatória, pedindo um compromisso máximo.



“Estamos focados e temos de ter intensidade, não podemos pensar que se jogarmos a 50% chega, não é possível isso na Liga dos Campeões, queremos dar o melhor e estar na próxima eliminatória”, sublinhou.



Na conferência, o treinador comentou ainda os regressos Ramy Bensebaini e Carney Chukwuemeka aos treinos, mas que é prematuro entrarem de início.



“É possível que tenham alguns minutos”, referiu Kovac.



Na antevisão do jogo esteve também Pascal Gross, com o médio a reconhecer que o campeonato não tem corrido bem, competição em que o Borussia Dortmund está abaixo da metade da tabela (11.º), mas que na ‘Champions’ tem sido melhor.



“A Bundesliga está a correr mal, temos de ser honestos, mas na Champions estamos ok. Estivemos ok na fase de liga e estivemos bem na primeira mão, em Lisboa, mas a segunda mão é importante para nós, queremos vencer a eliminatória”, disse.



O jogo entre Borussia Dortmund e Sporting está agendado para as 17h45 (horas de Lisboa) de quarta-feira e terá arbitragem do italiano Davide Massa.