Liga Europa. Sporting de Braga recebe Friburgo a 30 de abril e decide "meias" a 7 de maio

A data e horário da partida inaugural estavam sujeitos a alteração antes do fecho dos ‘quartos’, pois, se o FC Porto tivesse ultrapassado os ingleses do Nottingham Forest, orientados pelo ex-treinador ‘azul e branco’ Vítor Pereira, o Sporting de Braga atuaria em 29 de abril, uma quarta-feira, às 17h45.





Apurados pela segunda vez para as ‘meias’ da segunda prova continental de clubes, os minhotos vão defrontar os germânicos em quintas-feiras consecutivas, sempre às 20h00 (horas em Lisboa), sendo que o primeiro jogo acontecerá no Estádio Municipal de Braga e o segundo no Europa-Park. Essa antecipação já aconteceu por duas vezes no calendário do Sporting de Braga, nas receções aos húngaros do Ferencváros (4-0), na segunda mão dos ‘oitavos’, e aos espanhóis do Betis (1-1), na primeira dos ‘quartos’.

Os regulamentos da UEFA impedem que dois clubes do mesmo país localizados num raio de 50 quilómetros entre si joguem no mesmo dia, sendo que, como o FC Porto teve melhor classificação do que o Sporting de Braga na fase de liga, os ‘dragões’ tinham primazia no dia original do encontro sempre que cada equipa alinhasse em casa na mesma ronda.Depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão, em Braga, os espanhóis estiveram a vencer por dois golos, após os tentos do brasileiro Antony, aos 13 minutos, e do marroquino Abde Ezzalzouli, aos 26, mas os minhotos deram a volta ao resultado através do espanhol Pau Víctor, aos 38, do brasileiro Vitor Carvalho, aos 49, do capitão Ricardo Horta, aos 53, de penálti, e do francês Jean-Baptiste Gorby, aos 74.Além dos embates entre Sporting de Braga e Friburgo, o programa das ‘meias’ da Liga Europa tem uma eliminatória inteiramente inglesa entre Aston Villa e Nottingham Forest, disputada sempre às 20h00.