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Liga Europa. Sporting de Braga recebe Friburgo a 30 de abril e decide "meias" a 7 de maio
O Sporting de Braga recebe o Friburgo em 30 de abril, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, decidindo a eliminatória uma semana depois, em 07 de maio, na Alemanha, confirmou na quinta-feira a UEFA.
A data e horário da partida inaugural estavam sujeitos a alteração antes do fecho dos ‘quartos’, pois, se o FC Porto tivesse ultrapassado os ingleses do Nottingham Forest, orientados pelo ex-treinador ‘azul e branco’ Vítor Pereira, o Sporting de Braga atuaria em 29 de abril, uma quarta-feira, às 17h45.
Apurados pela segunda vez para as ‘meias’ da segunda prova continental de clubes, os minhotos vão defrontar os germânicos em quintas-feiras consecutivas, sempre às 20h00 (horas em Lisboa), sendo que o primeiro jogo acontecerá no Estádio Municipal de Braga e o segundo no Europa-Park.Essa antecipação já aconteceu por duas vezes no calendário do Sporting de Braga, nas receções aos húngaros do Ferencváros (4-0), na segunda mão dos ‘oitavos’, e aos espanhóis do Betis (1-1), na primeira dos ‘quartos’.
Os regulamentos da UEFA impedem que dois clubes do mesmo país localizados num raio de 50 quilómetros entre si joguem no mesmo dia, sendo que, como o FC Porto teve melhor classificação do que o Sporting de Braga na fase de liga, os ‘dragões’ tinham primazia no dia original do encontro sempre que cada equipa alinhasse em casa na mesma ronda.
O Sporting de Braga apurou-se na quinta-feira para as meias-finais da Liga Europa pela segunda vez, ao vencer com reviravolta o Betis, por 4-2, na segunda mão dos ‘quartos’, disputada em Sevilha.
Depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão, em Braga, os espanhóis estiveram a vencer por dois golos, após os tentos do brasileiro Antony, aos 13 minutos, e do marroquino Abde Ezzalzouli, aos 26, mas os minhotos deram a volta ao resultado através do espanhol Pau Víctor, aos 38, do brasileiro Vitor Carvalho, aos 49, do capitão Ricardo Horta, aos 53, de penálti, e do francês Jean-Baptiste Gorby, aos 74.
O Sporting de Braga imitou o que já tinha conseguido em 2010/11, quando chegou à final e perdeu com o FC Porto (1-0), em Dublin, na República da Irlanda, sendo agora o único representante português ainda em ação nas competições da UEFA em 2025/26.
Além dos embates entre Sporting de Braga e Friburgo, o programa das ‘meias’ da Liga Europa tem uma eliminatória inteiramente inglesa entre Aston Villa e Nottingham Forest, disputada sempre às 20h00.