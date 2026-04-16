Sporting de Braga nas meias-finais após reviravolta épica em Sevilha

Na segunda mão dos quartos de final, a equipa de Sevilha chegou a uma vantagem de dois golos, por Antony (13 minutos) e Abde Ezzalzouli (26), mas o Sporting de Braga, sobretudo com uma segunda parte de grande nível, virou o resultado, por Pau Victor (38), Vítor Carvalho (49), Ricardo Horta (53, de grande penalidade) e Gorby (74).



É a segunda vez que o Sporting de Braga chega às meias-finais da Liga Europa, após 2010/11, temporada em que chegou à final (perdida para o FC Porto, 1-0).



Após o empate 1-1 em Braga, a equipa minhota voltou a ter uma grande noite europeia na capital da Andaluzia, repetindo uma de agosto de 2010 em que, no terreno do grande rival do Betis, venceu por 4-3 o Sevilha e entrou na fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.



Por comparação com a primeira mão, Carlos Vicens só trocou os lesionados Niakaté e Diego Rodrigues por Vítor Carvalho e Tiknaz, enquanto o chileno Manuel Pellegrini fez três alterações à equipa que começou em Braga, lançando o ex-sportinguista Héctor Belllerín no lado direito da defesa, o defesa central Llorente e o extremo brasileiro Antony.



Empurrado por cerca de 65 mil adeptos, o Betis entrou muito forte e, logo aos quatro minutos, semeou o pânico na área minhota, com Hornicek a ter intervenção decisiva.



No minuto seguinte, o guardião checo do Sporting de Braga voltou a estar em destaque com uma defesa difícil a remate de fora da área de Antony.



Com um Sporting de Braga pouco agressivo, o golo surgiu, por isso, sem surpresa. Após perda de bola na primeira fase de construção, com um mau entendimento entre Grillitsch e Gorby, Abde Ezzalzouli cruzou da esquerda, a bola ainda tocou em Lagerbielke e Antony, de cabeça, no meio dos centrais Vítor Carvalho e Arrey-Mbi, inaugurou o marcador (13).



Outra má notícia para Carlos Vicens surgiu pouco depois com a lesão no joelho direito de Arrey-Mbi, entrando para o seu lugar Moscardo, logo aos 20 minutos.



O jovem brasileiro, médio de raiz, foi para o lado esquerdo do trio de centrais e o desconforto sentiu-se quase de imediato com o Betis a carregar por aí: o segundo golo dos espanhóis surgiu pelo lado direito do seu ataque, com Pablo Fornals a servir Abde Ezzalzouli e este a rematar sem oposição dentro da área.



Logo a seguir, e perante uma defesa bracarense completamente aos papéis, o cenário podia ter piorado não fosse Antony estar ligeiramente fora de jogo no início do rápido contra-ataque: Abde Ezzalzouli ainda introduziu a bola na baliza ‘arsenalista’, mas aquele que seria o terceiro golo do Betis foi invalidado após intervenção do VAR.



Quando a eliminatória parecia completamente inclinada para o Betis, o Sporting de Braga foi procurando reagir e recolou-se no jogo.



Pau Victor rematou de primeira após assistência de Victor Gómez, de cabeça – o golo dos bracarenses beneficiou de um choque entre os colegas de equipa Bartra e Llorente, abrindo um espaço no centro da defesa (38).



O intervalo fez bem aos minhotos que entraram de forma fulgurante na segunda parte, com o golo do empate a chegar cedo: Vítor Carvalho, de cabeça, antecipou-se ao guarda-redes Pau López, após livre cobrado por Ricardo Horta (49).



Dois minutos depois, Victor Gómez lançou Tikaz com um grande passe e o médio turco foi derrubado por Amrabat na área, grande penalidade convertida por Ricardo Horta, consumando uma espetacular reviravolta apenas com oito minutos da segunda parte volvidos (53).



Carlos Vicens tirou o ‘amarelado’ Vítor Carvalho e Tiknaz e fez entrar Paulo Oliveira e Fran Navarro (61) e, apesar de uma ligeira reação do Betis, foi o Sporting de Braga a fazer o quarto golo, num grande remate de Gorby de fora da área, sem deixar a bola cair no chão (74), com a bola ainda a roçar em Amrabat e Bartra.



Lelo e João Moutinho foram as últimas apostas de Carlos Vicens (81) e, duas grandes defesas de Hornicek já nos descontos, ajudaram o Sporting de Braga a alcançar uma vitória épica e a qualificação para as meias-finais, em que vai defrontar os alemães do Friburgo, que eliminaram os espanhóis do Celta de Vigo, com duas vitórias (3-0 em casa e 3-1 fora).



c/Lusa