Liga Nações: Azerbaijão, de Fernando Santos, conquista primeiro ponto

A seleção do Azerbaijão de futebol, orientada pelo português Fernando Santos, conquistou hoje o primeiro ponto no Grupo C1 da Liga das Nações, ao empatar sem golos na receção à Estónia.

Depois de somar quatro derrotas no comando técnico dos azeris, todas nesta competição, o técnico luso conseguiu não perder pela primeira vez, num empate sem golos em que até esteve por cima, não quebrando o nulo.



O empate em Gabala deixa, ainda assim, a equipa da casa em 'maus lençóis' para evitar a despromoção à Liga D, com um ponto contra quatro dos estónios, fechando esta fase ante a líder da 'poule', a Suécia, na terça-feira -- só a vitória poderá permitir a ida a um play-off de manutenção, mediante ainda o resultado do Eslováquia-Estónia.