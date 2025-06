Liga Nações. Espanha favorita ao título

Sem derrotas desde o Euro2024, a Espanha pode puxar para si o estatuto de favorita a vencer novamente a Liga das Nações, embora a Alemanha, a atuar em casa, esteja em crescimento e a tentar recuperar o tempo perdido, após ter ficado fora das decisões nos últimos grandes torneios.



Os germânicos ficaram pelos "quartos" no Euro2024, isto depois de nem terem passado a fase de grupos no Mundial2022, no Qatar.



Semi-finalista no último Europeu, em que deixou Portugal pelo caminho, a França também pode surpreender em solo germânico, embora o nível exibicional dos ‘bleus’ tenha levantado algumas interrogações.



Os gauleses não deixaram saudades no Euro2024 e sofreram para vencer o grupo A2, acabando empatados com a Itália, mas com vantagem por um golo nas contas finais.



Histórico dos portugueses



Já Portugal aparece, talvez, como a maior incógnita na "final four", já que vem juntando o melhor e pior sob o comando do espanhol Roberto Martinez.



A seleção nacional venceu com total clareza o seu grupo, tendo mesmo rubricado na Polónia (3-1) uma das melhores exibições da "era" Martinez, mas, perante a Dinamarca, nos "quartos" levantou bastantes dúvidas.



Portugal perdeu por 1-0 em Copenhaga, naquele que terá sido o pior jogo com Martínez, algo assumido pelo próprio selecionador, mas bateu os escandinavos na segunda mão, em Alvalade, embora tenha ficado no ar a ideia que a Dinamarca foi superior na eliminatória.



Na primeira meia-final, na quarta-feira, em Munique, Portugal terá pela frente a Alemanha, enquanto no dia seguinte, em Estugarda, Espanha e França lutam pelo acesso à final.



O jogo decisivo para conquistar a quarta edição da Liga das Nações será no dia 8 de junho, em Munique, com o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar a acontecer em Estugarda.







A quarta "final four" junta mesmo os quatro vencedores dos respetivos grupos, isto depois da novidade dos quartos de final nesta edição, em que todos acabaram por "sobreviver".