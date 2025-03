Liga Nações. Grécia e Turquia sobem à Liga A

O avançado do Benfica Pavlidis foi capitão dos gregos, mas ficou em branco, numa partida decidida por Konstantelias (20), Karetsas (42), um "menino" de 17 anos, e Tzolis (46), anulando o 1-0 que os escoceses tinham logrado na primeira mão.



Agora, em Glasgow, a história foi diferente da do Pireu e a Escócia, que encontrou Portugal entre a elite, perdendo 2-1 no Estádio da Luz, em Lisboa, e empatando sem golos em casa, vai descer à Liga B.



A acompanhá-los no segundo escalão estará a Hungria, que cede o lugar na Liga A à estreante Turquia, que já havia vencido em casa por 3-1 e hoje foi a Budapeste vencer por 3-0, com Aktürkoglu, do Benfica, no "onze" titular.



Çalhanoglu, de penálti aos 37, e Arda Guler, aos 39, rapidamente asseguraram o triunfo tranquilo, confirmado aos 90 por Bardakci, já com o avançado do FC Porto Deniz Gul em campo, a partir dos 71.