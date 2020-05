Liga russa regressa em 21 de junho

“A temporada [interrompida à 22.ª jornada] será retomada em 21 de junho”, refere a federação russa, na rede social Twitter, na mesma semana em que a Rússia se tornou o segundo país mais afetado no mundo pela pandemia em número de infetados.



Em 21 de junho, quando a liga russa for retomada com os jogos da 23.ª jornada, o campeão e atual líder Zenit São Petersburgo, com nove pontos de vantagem sobre o Lokomotiv Moscovo (segundo colocado) e o Krasnodar (terceiro), fará o regresso em casa do CSKA Moscovo (quinto).



As oito jornadas restantes da liga russa, que foi das últimas na Europa a suspender os jogos (em meados de março), serão disputadas de 21 de junho a 22 de julho, o que significa que os clubes terão que jogar duas vezes por semana.



A federação russa não especifica se os jogos serão disputados com ou sem público nas bancadas, embora o presidente Vladimir Putin tenha explicado que o levantamento das restrições depende de cada região em particular.



Conforme foi anunciado pela federação russa, para prevenir lesões nos jogadores devido ao hiato de dois meses sem treinar, imposto pelas medidas de confinamento, as equipas podem fazer cinco alterações por jogo.



Ao contrário do que estava inicialmente previsto, descem os dois últimos classificados da liga, que neste momento são o Akhmat Grozni e o Krylya Sovetov, e sobem os dois primeiros da II Liga, Rotor e Khimki, cujo campeonato foi suspenso em março e não será retomado.



A Taça da Rússia também será retomada em 21 de junho e a final disputada em 25 de julho, embora a federação não tenha indicado onde os jogos serão disputados, pois, refere no Twitter, irá “decidir levando em consideração a situação epidemiológica”.



Segundo a imprensa russa, 12 das 16 equipas da liga opuseram-se ao reinício do campeonato, entre as quais o Lokomotiv Moscovo, que garantia um lugar na Liga dos Campeões, e o histórico Rubin Kazan (14.º e antepenúltimo classificado), que tem agora que lutar pela permanência.



A liga ucraniana anunciou quinta-feira que retomará a competição em 30 de maio, enquanto a vizinha Bielorrússia, que tem quase 27.000 casos e 151 mortes por covid-19, decidiu iniciar a competição em março, independentemente da pandemia.



A Rússia registou hoje mais de 10.000 casos de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença covid-19, no dia em que Moscovo lançou uma grande campanha de testes para tentar estabelecer a prevalência de anticorpos na população.



Foram identificados 10.598 novos casos nas últimas 24 horas na Rússia, o que perfaz um total de 262.843 pessoas infetadas no país.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.