Lille vence em Marselha



(Com Lusa)

O jovem avançado inglês Ethan Nwaneri, de 19 anos, emprestado pelo Arsenal em janeiro ao Marselha, até adiantou os anfitriões, marcando o único golo da primeira parte, aos 43 minutos.Mas, no segundo tempo, o Lille conseguiu dar a volta ao marcador, com golos do belga Thomas Meunier, aos 49, e do experiente ponta de lança Olivier Giroud, de 39 anos, que selou a importante vitória aos 86, após assistência de Meunier.Sem pontuar, o Marselha mantém o terceiro lugar com 49 pontos, porque o Lyon, de Paulo Fonseca, também perdeu hoje na receção ao Mónaco (2-1), e tem 47.Já o Lille, que contou com o extremo luso Félix Correia a titular, enquanto o defesa Tiago Santos continua de fora por lesão, ascendeu ao quinto posto, também com 47 pontos, mais um do que o Mónaco.Com a luta pelas vagas europeias ao rubro, o tetracampeão Paris Saint-Germain (PSG), de Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, continua na liderança, depois de ter batido no sábado o Nice por 4-0.A formação da capital gaulesa soma 60 pontos, mais um do que o Lens - que goleou na sexta-feira o Angers por 5-1 - mas tem menos um encontro disputado.No sétimo posto está o Rennes, que empatou a 'zero' com o lanterna vermelha Metz (18.º com 14), e tem 44 pontos, mantendo vivas as aspirações de se qualificar para as competições europeias, apesar deste revés sofrido em casa.E o Paris FC (13.º com 31 pontos) recebeu e venceu o Le Havre (14.º com 27).