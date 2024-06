Lionel Messi diz que ainda não está preparado para deixar o futebol

O oito vezes ‘Bola de Ouro’, de 36 anos, assumiu que “falta cada vez menos” para o fim da carreira, mas que continua a gostar de ser futebolista, profissão que agora exerce nos Estados Unidos, ao serviço do Inter Miami.



“Penso que não estou preparado [para deixar o futebol]. Toda a minha vida fiz isto, gosto de jogar futebol, desfruto dos treino, do dia a dia, dos jogos e, sim, tenho um pouco de medo que isto termine para sempre”, disse o ‘capitão’ argentino.



Lionel Messi já ganhou quase tudo, incluindo o Campeonato do Mundo, que conquistou em 2022, no Qatar, depois de uma final com a França, na qual ‘bisou’, decidida apenas no desempate por grandes penalidades.



Depois do Mundial2022, rumou ao Inter de Miami, deixando para trás duas décadas ao serviço do FC Barcelona, clube no qual se formou e jogou quase toda a vida, saindo, contrariado, em 2021/22, para duas épocas ao serviço do Paris Saint-Germain.



“Foi um passo difícil deixar a Europa e vir para cá [para o Inter Miami]. O facto de ter sido campeão do Mundo ajudou-me muito a ver as coisas de outra forma. Agora, desfruto muito mais, porque estou consciente que falta cada vez menos”, reconheceu.



Messi garantiu que, agora, aprecia os “pequenos detalhes”, consciente de que vai ser “estranho” quando deixar de jogar, o que deverá acontecer ao serviço do Inter Miami.



“Creio que sim. Hoje por hoje, penso que [o Inter Miami] vai ser o meu último clube”, afirmou o argentino, levando a MLS, o campeonato norte-americano de futebol, a anunciar na rede social X: “Messi terminará a carreira na nossa Liga”.



O jogador natural de Rosario está a preparar a participação na Copa América, na qual a Argentina defende o título conquistado em 2021 em pleno Maracanã, na final com o Brasil (1-0), decidida com um golo do benfiquista Ángel Di María.



A Copa América realiza-se nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho.