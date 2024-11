Liverpool aumenta vantagem em Inglaterra

Na 12.ª jornada, ronda que marca a estreia absoluta do técnico português Ruben Amorim na Premier League ao comando do Manchester United, os ‘reds’ ainda estiveram a perder, mas o avançado egípcio decidiu a partida com golos aos 65 e 83 minutos, o último na marcação de uma grande penalidade.



O Liverpool aproveitou, assim, da melhor forma o terceiro desaire seguido na prova do tetracampeão Manchester City (foi no sábado goleado em casa pelo Tottenham, por 4-0) e passou a ter uma vantagem confortável sobre os ‘citizens’, que, mesmo assim, ainda continuam no segundo posto.



No Estádio St. Mary’s, o húngaro Dominik Szoboszlai, aos 30 minutos, deu vantagem aos ‘reds’, mas Armstrong, aos 42, e o médio português Mateus Fernandes, que foi titular, aos 56, colocaram os 'saints' na frente, antes de Salah operar a reviravolta dos forasteiros.



Do lado do Liverpool, Diogo Jota voltou a estar ausente devido a lesão.



Já o Southampton segue no último posto, com apenas quatro pontos e uma vitória em 12 jogos.