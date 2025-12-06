Liverpool e Leeds empatam a três bolas numa segunda parte cheia de emoções

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Liverpool entrou na última metade decidido a inverter o ciclo negativo que tem atravessado, e as coisas pareciam bem encaminhadas quando o avançado francês Hugo Ekitike fez dois golos de 'rajada', aos 48 e aos 50.



Mas a reação do Leeds, que jogava em casa, tardou mas não falhou, com Dominic Calvert-Lewin a reduzir aos 73 e o alemão Anton Stach a igualar o marcador apenas dois minutos depois.



Os 'reds' voltaram à carga e colocaram-se novamente em vantagem aos 80, por intermédio do húngaro Dominik Szoboszlai, mas, quando parecia que iam conseguir sair de Elland Road com os três pontos, o japonês Ao Tanaka marcou aos 90+6, fixando o resultado final.



Assim, a formação do neerlandês Arne Slot somou o segundo empate consecutivo, e está na oitava posição da Premier League com 23 pontos, enquanto o Leeds é 16.º com 15.



Mas a situação do Liverpool pode ainda piorar no domingo, quando o Brighton e o Manchester United, de Ruben Amorim, jogaram as suas partidas, frente ao West Ham, de Nuno Espírito Santo, e ao Wolverhampton.



Na liderança continua o Arsenal, que perdeu fora com o Aston Villa (2-1) e tem apenas dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City, dos portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias - que marcou um 'golaço' -, que venceu em casa o Sunderland (3-0).

