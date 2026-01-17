Liverpool escorrega, West Ham volta às vitórias e Fulham às derrotas

O campeão inglês parecia lançado para o triunfo quando o alemão Florian Wirtz inaugurou o marcador, aos 42 minutos, já depois de o húngaro Dominik Szoboszlai ter desperdiçado uma grande penalidade cometida pelo português Florentino, aos 32, mas os visitantes restabeleceram a igualdade na segunda parte.



Aos 65 minutos, Florentino, que foi titular no penúltimo colocado da Premier League, assistiu Marcus Edwards e o ex-jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães não teve dificuldade em faturar, impondo aos ‘reds’ o quarto empate seguido na prova, para a qual ainda não venceram qualquer jogo em 2026.



O Liverpool procurava responder ao Manchester United, depois de ter sido igualado na classificação pelos ‘red devils’, que venceram por 2-0 na receção ao Manchester City, numa estreia perfeita do treinador Michael Carrick, substituto do português Ruben Amorim.



O camaronês Bryan Mbeumo inaugurou o marcador aos 65 minutos, após assistência do português Bruno Fernandes, e o dinamarquês Patrick Dorgu fechou a contagem aos 76, impondo ao City uma derrota que o pode deixar a nove pontos do Arsenal (se o líder vencer hoje na visita ao Nottingham Forest) e até ser ultrapassado no segundo lugar pelo Aston Vila.



O Liverpool voltou a isolar-se no quarto lugar, mas dispõe agora de apenas um ponto de vantagem sobre o Manchester United e permitiu também a aproximação do Chelsea, sexto posicionado, que se impôs por 2-0 na receção ao Brentford, notável sétimo posicionado.



O português Pedro Neto foi totalista na equipa londrina, mas foram os golos marcados pelo brasileiro João Pedro, aos 26 minutos, e Cole Palmer, aos 76, de grande penalidade, que aproximaram os ‘blues’ dos lugares de acesso às competições europeias da próxima época.



Um golo marcado por Callum Wilson, aos 90+3 minutos, permitiu ao West Ham e ao treinador português Nuno Espírito Santo voltar a festejar no campeonato inglês, no estádio do Tottenham, onde ganhou por 2-1, mais de dois meses depois do último triunfo.



Os visitantes até tinham inaugurado o marcador, aos 15 minutos, por intermédio do neerlandês Crysencio Summerville, após assistência do português Mateus Fernandes, mas os anfitriões empataram na segunda parte, graças a um remate certeiro do argentino Cristián Romero, aos 63.



Apesar da vitória, o West Ham mantém-se no 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, enquanto o Tottenham continua a desiludir, no 14.º posto, abaixo, entre outros, do Fulham, 10.º da tabela, apesar de formação treinada pelo português Marco Silva ter voltado a conhecer o sabor da derrota.



Um golo fora de horas do alemão Lukas Nmecha, marcado aos 90+1 minutos, foi suficiente para o Leeds se impor por 1-0 ao Fulham, que tinha sido derrotado na Liga inglesa pela última vez em 07 de dezembro e vencido quatro dos derradeiros seis jogos na competição.