Liverpool na frente do campeonato

O avançado luso assistiu Konate para o primeiro do Liverpool, aos 45+2 minutos, e sofreu a grande penalidade, cometida pelo também português Nelson Semedo, que permitiu a Mo Salah fazer o 2-1, aos 61 minutos.



Um pouco antes, Konate tinha facilitado na área do Liverpool, com uma má abordagem defensiva, na tentativa de proteger a bola junto do guarda-redes Alisson, e Ait-Nouri fez o empate para os ‘wolves’, aos 56.



O triunfo de hoje deixou o Liverpool como novo líder do campeonato, depois de o tetracampeão Manchester City não ter ido além de um empate na visita ao Newcastle (1-1).



Os ‘reds’ passaram a somar 15 pontos, após seis jornadas, seguidos de Manchester City e Arsenal, ambos com 14, e Chelsea, com 13, enquanto o Aston Villa, que é quinto, com 12 pontos, pode também chegar à liderança, caso vença no domingo em casa do Ipswich.



No Liverpool, Diogo Jota cumpriu o jogo todo, bem como Nelson Semedo e Toti nos ‘wolves’, que ainda fizeram entrar Carlos Forbs, enquanto Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes e José Sá foram suplentes não utilizados.