Liverpool oficializou contratação de Hugo Ekitiké

Ekitiké já vestiu as cores do Liverpool e assinou um contrato de seis temporadas com o campeão da Premier League.





O clube inglês vai pagar ao Eintracht um valor fixo de oitenta milhões de euros, mais dez milhões por objetivos facilmente alcançáveis e outros cinco mais difíceis de alcançar.





O jogador representou o Eintracht de Frankfurt nas últimas duas temporadas, uma delas por empréstimo do Paris Saint-Germain. Na Bundesliga, o avançado jogou 64 partidas, tendo marcado 26 golos e feito 14 assistências.





Ekitiké é a quinta contratação do Liverpool para a nova temporada, depois de o clube de Merseyside ter aberto os cordões à bolsa para recrutar Florian Wirtz, ao Bayer Leverkusen, Giorgi Mamardshvili, Jeremie Frimpong (também do Leverkusen) e o húngaro Milos Kerkez.