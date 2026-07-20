Liverpool presta tributo a Keegan

(Com Lusa)

“O Liverpool está profundamente entristecido e de luto pelo falecimento do lendário Kevin Keegan. Os pensamentos de todos no clube estão com a família e os amigos de Kevin neste momento extremamente difícil. Nosso ‘Mighty Mouse’, o seu legado em Liverpool ficará gravado para sempre na história”, expressaram os ‘reds’, em comunicado.Kevin Keegan morreu aos 75 anos, vítima de cancro, anunciou a família do antigo avançado, duas vezes vencedor da Bola de Ouro e figura carismática de Liverpool, Hamburgo e Newcastle.Em fevereiro, a família de Keegan revelou que o ex-jogador e técnico padecia de um cancro, mas não deu mais detalhes, sendo que, há um mês, o internacional inglês afirmou que a doença já tinha atingido o quarto grau.Kevin Keegan conquistou três campeonatos, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças domésticas no Liverpool, além de uma Taça dos Campeões Europeus, em 1976/77, e duas Taças UEFA, em 1972/73 e 1975/76, num total de 323 jogos e 100 golos pelo clube, entre 1971 e 1977.“O Liverpool criou-me, não apenas como jogador, mas como pessoa”, disse Kevin Keegan, numa entrevista concedida em 2011 e agora recuperada pelos ‘reds’, que festejaram o primeiro de seis troféus de campeões europeus na sexta e última época do avançado pelo emblema de Anfield.Com formação concluída no Scunthorpe, o primeiro emblema da carreira sénior, Keegan notabilizou-se ainda ao serviço dos alemães do Hamburgo (1977-1980) e arrebatou um campeonato, mas perdeu a final da principal competição europeia de clubes frente aos ingleses do Nottingham Forest em 1979/80.“Lamentamos profundamente a perda de Kevin Keegan. O ícone do futebol inglês faleceu após uma batalha contra o cancro. Com a morte de Kevin Keegan, o futebol mundial perde uma das suas figuras mais influentes. Guardaremos para sempre a memória do nosso antigo campeão. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e todos os que o conheceram. Descansa em paz, ‘Mighty Mouse’”, expressou o Hamburgo.Único britânico a vencer a Bola de Ouro por duas vezes, em 1978 e 1979, e um dos quatro ingleses no palmarés dessa distinção, o antigo avançado regressou ao seu país para representar o Southampton (1980-1982) e o Newcastle (1982-1984), despedindo-se nos australianos do Blacktown City.Kevin Keegan contabilizou 63 internacionalizações e 21 golos pela seleção inglesa de 1972 a 1982, tendo sido capitão e convocado para as fases finais do Euro1980 e do Mundial1982.“Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Kevin neste momento. Uma homenagem completa à sua vida e legado será prestada em setembro, quando a Inglaterra enfrentar a Espanha em Wembley [para a Liga A da Liga das Nações]”, frisou a Associação Inglesa de Futebol (FA).Como treinador, comandou a Inglaterra entre 1999 e 2000, sem impedir a eliminação na primeira fase do Euro2000, num grupo vencido por Portugal.Newcastle (1992-1997 e 2008), em dois períodos, Fulham (1997-1999) e Manchester City (2001-2005) também foram orientados por Keegan, que alcançou uma subida de divisão em cada clube - duas para a Premier League e uma rumo ao Championship -, pontuadas por outros tantos títulos de campeão do segundo e terceiro escalões.“Estamos devastados com a notícia do falecimento de Kevin Keegan, uma das figuras mais icónicas, influentes e queridas da história do nosso clube. Kevin era mais do que um lendário jogador e treinador. Ele era o coração pulsante do Newcastle para gerações de adeptos. Lamentamos a perda de um verdadeiro gigante da nossa história e, no momento oportuno, vamos refletir cuidadosamente sobre como podemos prestar uma homenagem duradoura à vida e ao legado notáveis de Kevin”, assinalou o Newcastle.