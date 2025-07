Liverpool retira camisola `20` de todas as equipas do clube

“Foi o número que usou com orgulho e distinção, levando-nos a inúmeras vitórias. Diogo Jota será para sempre o número 20 do Liverpool. Depois de uma consulta com a esposa e a família, o clube pode anunciar que o número será retirado em homenagem e memória de Diogo Jota em todos os escalões, incluindo as equipas feminina e de formação”, pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial dos ‘reds’ na Internet.



O Liverpool pretende reconhecer a contribuição dada em campo pelo ex-avançado nas últimas cinco temporadas, bem como o impacto e a conexão construída com os seus companheiros de equipa, a estrutura e os adeptos do clube.



“Como clube, estávamos bem cientes do sentimento dos nossos adeptos - e nós sentimos exatamente o mesmo. Era de importância vital para nós envolver a mulher do Diogo, Rute, e a sua família na decisão e garantir que eles fossem os primeiros a saber da nossa intenção. Acredito que esta seja a primeira vez na história do Liverpool que tal honra é concedida a um indivíduo. Por isso, podemos dizer que é uma homenagem única a uma pessoa excecionalmente maravilhosa”, expressou o diretor executivo dos ‘reds’, Michael Edwards.



No domingo, Diogo Jota e o irmão André Silva, que representava o Penafiel, da II Liga portuguesa, e faleceu no mesmo acidente de viação, vão ser evocados pelo Liverpool num encontro particular no terreno do Preston North End, do escalão secundário inglês.



“Ao retirarmos este número, estamos a torná-lo eterno e, por isso, nunca será esquecido. O Diogo juntou-se a nós em 2020, ganhou o 20.º título [de campeão da história do clube] e usou com honra, distinção e carinho esse número. No que diz respeito ao Liverpool, ele será para sempre o nosso número 20”, notou Michael Edwards.



As homenagens a Diogo Jota continuam a multiplicar-se e na quinta-feira, dia em que o clube publicou um vídeo com momentos do jogador, o ex-médio e capitão Steven Gerrard fez-se acompanhar de jovens jogadores da sua academia para homenagear os dois futebolistas portugueses com uma coroa de flores em Anfield, onde têm sido depositadas inúmeras lembranças.



“O que Diogo Jota significou e continua a significar ficou evidente nas homenagens que se seguiram desde que ele e o seu irmão faleceram. Ele não era apenas um jogador de futebol excecional, também era um ser humano excecional”, concluiu Michael Edwards.



Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.



O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.